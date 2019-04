Da qualche giorno come noto il gruppoha rotto gli indugi, presentando all'advisor Mediobanca la prima offerta ufficiale per l'acquisto della. La cifra dovrebbe essere di circa 80 milioni al netto dei debiti, che oscillano tra le valutazioni societarie e quelle fatte dai fondi interessati: a seconda dell'interlocutore, l'importo varia tra i 25 e i 35 milioni di euro. La proposta formalizzata dalla cordata comprendente imprenditori americani e italiani comunque dovrebbe superare i 100 milioni lordi, vicina quindi alle richieste iniziali del presidente Ferrero.Mediobanca però si aspetta che nei prossimi giorni venga recapitata anche la manifestazione di interesse dell'altra società interessata,. Prima dello scatto del gruppo Vialli, si parlava di un'offerta da 70 milioni di euro al netto dei debiti bancari. Resta da capire se Aquilor sottoporrà una proposta superiore a quella di Vialli, oppure se si attesterà su una cifra simile cercando però di risultare più competitiva su vari aspetti legati al passaggio di mano del club. A questo punto non sarebbe escluso chepossano approfittare della situazione per presentare la loro offerta a Mediobanca, per inserirsi in quella che al momento pare decisamente una corsa a due, con Vialli in vantaggio essendo stato il primo a muoversi. Attesa una risposta entro una decina di giorni. Ferrero ha commentato così la vicenda a Il Secolo XIX: "Quando ho comprato la Sampdoria l'ho fatto senza che uscisse nulla sui giornali. Se voi dite che sta arrivando un'offerta sono contento perchè io non ho mai letto niente di scritto. Però ho intenzione di contattare un'agenzia di spettacolo:così - ha concluso il numero uno blucerchiato - lo porto a Genova".