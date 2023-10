I ruoli della Sampdoria a livello dirigenziale attualmente prevedono Nicola Legrottaglie come Head of Performance e Andrea Mancini che attualmente ricopre l'incarico di direttore sportivo. Questo organigramma però potrebbe cambiare a breve, in vista di una sessione di mercato invernale che si preannuncia cruciale e complicatissima.



Secondo La Repubblica Radrizzani e Manfredi starebbero infatti valutando l'ingaggio di un direttore sportivo navigato, che possa gestire il mercato di gennaio e aiutare il tecnico doriano ad uscire da questa situazione complessa.