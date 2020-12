L'emergenza preventivabile in difesa, a seguito degli infortuni dei terzini, sta obbligando la Sampdoria a ripensare ad alcuni movimenti di mercato effettuati nell'ultima sessione. Ad esempio, i blucerchiati hanno evidenti problemi a destra, dove l'infortunio di Bereszynski prima e di Ferrari poi ha aperto una voragine.



In estate il Doria si era privato di Fabio Depaoli, spedendo il giocatore in prestito all'Atalanta, ma ora da Corte Lambruschini starebbero riflettendo per richiamare il calciatore alla base. In teoria, il suo prestito si concluderà al termine della stagione, ma trovando un accordo con i nerazzurri si potrebbe arrivare ad una interruzione anticipata. L'idea necessiterebbe prima anche del consenso di Gasperini, ma potrebbe essere una pista praticabile e la Samp ci starebbe pensando.