Massimo Ferrero può vendere la Sampdoria al gruppo Vialli e ripartire da un'altra società di calcio. Secondo Tuttosport, il presidente blucerchiato si è detto disponibile ad aiutare l'Avellino insieme ad Angelo Antonio D'Agostino, che ha formulato un'offerta di 500mila euro per acquistare il club campano. Escluso l'anno scorso dalla Serie B e ripartito dalla D, vinta ai rigori contro il Lecco dopo lo spareggio contro i sardi del Lanusei.



Poi la Procura della Repubblica ha chiesto il sequestro della Sidigas del patron Gianandrea De Cesare, che aveva fatto ripartire l'Avellino, il cui pacchetto azionario è della Sidigas. Il presidente Claudio Mauriello ha iscritto la squadra in Serie C, ma può gestire solo l'ordinaria amministrazione con la tutela dal Tribunale fallimentare. La Sidigas non può investire capitali, ma affidarsi a proventi dagli incassi, o sperare nell'aiuto di qualche imprenditore. Tra questi ci sarebbe l'ex presidente Gaetano Tedeschi.