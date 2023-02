Quella appena conclusa è stata una sessione di mercato drammatica per la Sampdoria, costretta non solo a muoversi senza soldi, ma anche con la spada di Damocle delle richieste delle banche. Gli istituti di credito infatti, e soprattutto Sistema, avevano chiesto al Cda di raggranellare una parte dei famosi 10/11 milioni necessari il 16 febbraio per pagare il trimestre di stipendi. L'input arrivato era di totalizzarne almeno 7. Di questi, ieri ne sono arrivati circa 3. Ovviamente le altre società, conoscendo le difficoltà blucerchiate, hanno preso per il collo il club di Corte Lambruschini



Un altro compito della Sampdoria era quello di abbattere il monte ingaggi. Anche qui, il taglio è stato significativo perché il risparmio per la Samp dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,5-3 milioni netti, scrive Il Secolo XIX. Le partenze hanno prodotto un saldo positivo rispetto ai giocatori arrivati a bilancio.