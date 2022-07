La Sampdoria e la Salernitana sono vicine a chiudere un affare in ballo da qualche settimana. Il giocatore l'anno scorso ha vissuto una stagione importante in granata, ma il club campano non lo ha riscattato. In seguito, il neo direttore sportivo De Sanctis è tornato alla carica con il Doria, e ha trovato l'accordo per il trasferimento a 4,5 milioni di euro più una percentuale sulla prossima rivendita.



Secondo Il Corriere dello Sport la Salernitana ha dato tempo a Bonazzoli fino a domani per decidere il suo futuro. La società di Iervolino vuole pianificare il mercato per tempo, ma sembra comunque filtrare ottimismo in merito alla chiusura dell'affare.