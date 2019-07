La Sampdoria potrebbe aver trovato il suo nuovo esterno d'attacco: il nome è il primo della lista, ossia quello di Simone Verdi, in uscita dal Napoli e chiesto esplicitamente da mister Di Francesco. I blucerchiati nelle ultime ore avrebbero superato nel testa a testa anche il Torino.



Secondo il quotidiano napoletano Il Mattino la dirigenza di Corte Lambruschini si sarebbe portata in vantaggio rispetto ai granata, e avrebbe trovato l'accordo con la società di De Laurentiis sulla base di una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. A sbloccare l'operazione però sarebbe stata la disponibilità della Samp ad accettare una delle richieste del patron azzurro, che voleva garantirsi una percentuale sulla futura rivendita del calciatore entro il 2022.



La Samp avrebbe detto sì alla richiesta del Napoli, operando il sorpasso al Torino. Per il momento, mancherebbe ancora l'accordo con il calciatore. Stando al giornale, l'operazione sarebbe comunque ad un passo dalla possibile chiusura.