Sampdoria, accordo con l'Hatayspor per Verre: ma il giocatore non è convinto

Lorenzo Montaldo

Il calciomercato per la Sampdoria si è chiuso senza che il club riuscisse a cedere alcune delle pedine con cui aveva previsto di fare mercato. Il doria aveva messo in lista di trasferimento alcuni giocatori poco impiegati, o quelli che avevano ingaggi pesanti e che non stavano rendendo quanto ci si aspettava. Tra essi c'è ad esempio Valerio Verre, trequartista sempre titolare con Pirlo ma non convocato le ultime due giornate, a causa proprio delle voci di mercato. Per il numero 10 blucerchiato si erano mosse alcune squadre turche, in particolare l'Hatayspor, le proposte arrivate a Genova però erano state tutte rifiutate dall'ex Verona.



La situazione adesso è piuttosto delicata: il calciomercato in Turchia finirà tra due giorni, e l'Hatayspor ha fatto un nuovo affondo per Verre, trovando subito l'accordo con la Sampdoria. Anche la proposta al giocatore è intrigante dal punto di vista economico, perché la squadra di Antiochia mette sul piatto un milione di euro a stagione per il ragazzo, fino a giugno 2026. Verre attualmente incide sulle casse societarie per circa 3 milioni lordi, avendo un accordo sino al 2025. Il giocatore, però, ha preso tempo e sta riflettendo sull'eventuale trasferimento e sulla sua fattibilità. A pesare sono anche motivazioni personali: la moglie di Verre è incinta, e i due hanno già un bambino piccolo. Genova, da questo punto di vista, è sicuramente più semplice per la coppia.