Ormai l'interesse della Sampdoria per Stefano Pioli è di dominio pubblico. Da tempo il club blucerchiato, alla ricerca di un allenatore, viene accostato all'ex Fiorentina, con cui in sostanza avrebbe anche già trovato un accordo sulla base di un contratto probabilmente biennale con opzione per la terza stagione a poco meno di un milione e mezzo a stagione.



Secondo Alfredo Pedullà però resta sempre vivo l'interesse blucerchiato anche per Eusebio Di Francesco. Il tecnico ieri sera è arrivato a Milano dove potrebbe incontrare gli uomini mercato doriani. Il profilo dell'ex mister della Roma piace alla Samp, il problema è rappresentato dal contratto che lo lega ancora ai giallorossi sino al 2020, e che gli garantisce 3 milioni netti a stagione, cifra fuori portata per Ferrero.



Non è escluso che Di Francesco non possa interessare anche alla Fiorentina, che lo aveva già seguito all'epoca delle dimissioni di Pioli. La sua presenza a Milano potrebbe anche essere letta in questa chiave, considerando che il club viola sembra in procinto di passare di mano venendo rilevato da Commisso.