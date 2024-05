Sampdoria, accordo Ferrero-Manfredi: i dettagli. Ora possono entrare gli investitori

La notizia dell' intesa che sarebbe stato trovato tra Massimoe Matteoper il passaggio definitivo dellanelle mani del suo nuovo presidente è particolarmente importante per il club blucerchiato e per i tifosi, che sognano la chiusura di questa lunga telenovela. Gli accordi si sono rivelati particolarmente da raggiungere anche per la quantità dei soggetti in campo (Sampdoria, Blucerchiati Spa, Gestio Capital, Trust Rosan e SSh Holding), e dovrebbero essere sostanzialmente due.Il primo coinvolgeràQuest'ultimo al suo interno conterrà la risoluzione della questione del marchio del(che tornerà di proprietà della società blucerchiata, la quale a sua volta dovrà pagare le ultime rate del leasback con Banca Intesa per 9 milioni di euro). Dentro a tale accordo verrà definito inoltre alla Blucerchiati Spa il definitivo passaggio delattualmente nelle mani di Ferrero (21,86%) in quelle di Manfredi.

Questa fumata bianca 'libererà' alcunigià forniti dagli investitori, scrive Il Secolo XIX,. Tale disponibilità servirà per completare l'iscrizione al campionato, per cui serve una fideiuissione o un deposito di garanzia da 800mila euro, e per saldare la scadenza del bimestre di stipendi federali, prevista per il 4 giugno. Inoltre, gli eventuali investitori interessati ad inserirsi nella Samp e bloccati dalla presenza di Ferrero potranno finalmente entrare nel club genovese. Gli accordi saranno tombali: porteranno quindi allacome il ricorso presntato da Vidal a novembre al Tribunale di Milano, o l'atto di citazione della Samp contro Ssh sempre di novembre.