Sampdoria, accordo per Alvarez in attacco

Agustin Alvarez è pronto a passare in prestito dal Sassuolo alla Sampdoria: accordo raggiunto, secondo Sky, per l'attaccante uruguayano che in neroverde non ha trovato lo spazio che sperava anche a causa di un brutto infortunio. Ora scende di categoria e va a rinforzare i blucerchiati allenati da Andrea Pirlo.