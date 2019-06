Accordo praticamente raggiunto, Marco Giampaolo sarà il nuovo allenatore del Milan. Salvo clamorosi colpi di scena, il tecnico della Sampdoria raggiungerà Milano appena rientrato dalle vacanze, che sta trascorrendo in barca sull'Adriatico. L'approdo definitivo è previsto per la fine della settimana prossima, e a quel punto tutti i pezzi del puzzle dovrebbero sistemarsi. La sensazione però è che di fatto manchino soltanto le ultimissime tessere, questione di dettagli e di particolari.



Gli ultimi giorni sono stati fondamentali per definire la trattativa, tanto è vero che Giampaolo avrebbe già fatto presente alla dirigenza doriana la sua volontà di sedersi sulla panchina rossonera. Probabile a questo punto che il mister incontri nuovamente Ferrero per ripetere di persona quanto già anticipato telefonicamente.



Giampaolo firmerà un contratto biennale, a cifre considerevolmente più alte rispetto a quanto percepiva alla Samp, dove il suo stipendio toccava gli 1,2 milioni netti a stagione. Dovrebbe essere inserita nell'accordo anche un'opzione per la terza stagione, mentre ieri a Genova circolava una voce secondo la quale Ferrero potrebbe chiedere al Milan un indennizzo per liberare il tecnico, che deve ancora formalizzare la rescissione con la Samp dal momento che il Doria vanta ancora un anno di contratto con Giampaolo.