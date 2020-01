Si preannuncia un periodo ricco di novità per la Sampdoria: se la squadra blucerchiata è impegnata sul campo alla ricerca della salvezza, la dirigenza è alle prese con la vicenda della possibile cessione societaria, e persino le divise da gioco risentiranno dei ribaltoni a tutti i livelli. A farne le 'spese' sarà la Joma, che alla fine della stagione non sarà più lo sponsor tecnico blucerchiato.



Il rapporto tra la Samp e la Joma sarebbe dovuto proseguire ancora una stagione, ma le due società di comune accordo hanno deciso di intraprendere strade diverse, anche perchè l'azienda spagnola ha deciso di concentrarsi maggiormente sul running. A griffare le nuove divise da gioco doriane sarà la Macron, brand italiano nato a Bologna ad inizio anni '70 che veste già ​Bologna, Cagliari, Lazio, Spal, Udinese e Verona in Italia. Il porfolio di Macron però include anche parecchie società estere come Stella Rossa, Real Sociedad, Paok, Sporting Lisbona, Union Berlin, Hannover ’96 e Nizza.



Secondo Il Secolo XIX Macron e Sampdoria si legheranno per almeno 4 anni, diventando marchio ufficiale dopo ​Joma, Kappa, Asics, Ennerre (oggi Ennedue) e Puma.