Sampdoria, addio Yepes: niente rinnovo, è in scadenza

Qualche mese fa, il rinnovo di contratto di Gerardcon lasembrava ormai cosa fatta. Il centrocampista, prodotto delle giovanili doriane, era in scadenza a giugno e già da qualche mese l'ex direttore sportivo Pietro Accardi stava lavorando con l'entourage del calciatore per prolungare l'accordo del ragazzo. A febbraio, il dirigente aveva detto in merito: "Trattiamo da due mesi. Faremo il possibile, ma non abbiamo dubbi sul suo amore per la maglia e sul suo comportamento fino all’ultimo minuto di gioco".Il subentro di Mancini ad Accardi non ha portato novità sostanziali in merito al futuro del calciatore. Anche l'interessamento in prima persona di Manfredi, la sensazione quindi è che si vada verso un addio nei prossimi giorni. Si è vociferato anche di qualche interessamento per lo spagnolo, che potrebbe aver complicato i piani, anche se ad oggi sono emersi soltanto timidi rumors in merito a qualche sondaggio, peraltro non confermati.

Yepes, nato a Barcellona nel 2002, un passato con l'Espanyol, era arrivato a Genova nel 2018 e si è sempre detto molto legato ai colori blucerchiati. Con la Samp ha esordito nel 2021, e l'ultimo rinnovo (un triennale) è datato luglio 2022. Da allora ha totalizzatocon la maglia doriana, vestendo anche la fascia da capitano.