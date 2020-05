'Adios' Gonzalo. Il fantasista argentino tornerà in patria, al Boca Juniors, a prescindere da come andrà la questione relativa alla ripresa della Serie A. Attualmente non ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Sampdoria e gli Xeneizes, ma è probabile che a Corte Lambruschini nei prossimi giorni possa arrivare una telefonata del procuratore del fantasista classe 1999, Pablo. La certezza, comunque, è che Ferrero non verserà gli 11 milioni di euro necessari per il suo riscatto.Maroni quindi volerà in Argentina, e secondo i media locali potrebbe farlo anche in caso il massimo campionato italiano dovesse ricominciare e finire oltre il 30 giugno. L'idea del Boca sarebbe infatti quella di riportare il giocatore a Buenos Aires. Il presidente della squadra argentina Ameal avrebbe inoltre già fatto sapere di non avere soldi per saldare gli stipendi di marzo a giocatori, staff e dipendenti, chiedendo tempo per risolvere la crisi post Covid. La dirigenza nel frattempo è al lavoro per preparare la rosa per la prossima stagione, costruendo unagrazie ai giocatori delle giovanili, a quelli già presente in rosa e ai prestiti che rientreranno.Tra essi figura proprio Maroni, innamorato della squadra che lo ha cresciuto e già 'promosso' nelle idee del direttivo argentino. E la posizione del giocatore? Il Secolo XIX riporta una battuta rilasciata ai media locali durante la quarantena: "" ha detto Maroni. "se la Serie A continuerà dopo il 30 giugno". L'idea del Boca sarebbe quella di trattenerlo, a meno che non arrivi sulle scrivanie di Ameal un'offerta irrinunciabile, quasi sicuramente però non a firma Samp.