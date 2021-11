Intervistato da Sportweek il giocatore della Sampdoria Adrien Silva ha parlato dell'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il calciatore ha spiegato: "​L'addio di Cristiano Ronaldo? Non me lo aspettavo e secondo me non se lo aspettava neanche lui. O almeno, non lo aveva deciso da tanto. Con lui non ne ho parlato, ma mi sono fatto l'idea che sia stata una scelta maturata in pochi giorni. Forse perché sente il Manchester United come casa sua, un club speciale per lui. Forse per il fascino della Premier."