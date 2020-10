Adrienha voglia di Sampdoria. Dopo la presentazione in grande stile a Castello D'Albertis, il centrocampista portoghese ha rilasciato le prime battute da neo blucerchiato: “dove sono arrivati grandi campioni, ma anche per l’interesse che ha dimostrato per me. È stato molto importante per me avere vedere questa voglia di avermi qui. Il presidente Massimo Ferrero e l’allenatore mi hanno voluto fortemente ed è stato decisivo nella mia scelta. Vedere questa voglia è stato veramente determinante perché ciò che voglio è tornare a sentirmi importante, giocare ed essere competitivo” ha detto ai media ufficiali doriani.Decisivo nella scelta, il mister: ”. La volontà di riprovarci quattro anni dopo è un segnale del fatto che apprezza le mie qualità e sa che posso portare qualcosa, per questo sono grato dell’opportunità e proverò a dare il mio meglio. Il mio obiettivo è dare allegria a chi guarda la partita, dare tutto per la squadra e scarificarmi sempre per i compagni perché le individualità possono aiutare ma è la squadra a risolvere le cose”.“Fuori dal campo Adrien è una persona molto riservata alla quale piace soprattutto vivere insieme alla famiglia: la vita famigliare è importante affinché io possa esprimermi al meglio in campo, con la testa libera.con i miei figli e mia moglie. Mia moglie è nata il 5 maggio, ha convinto me e i miei figli a scegliere questo numero che rappresenta la famiglia e ciò che voglio”.Alla Sampdoria Silva ritroverà un vecchio compagno: “. Ci troviamo molto bene, mi aiuterà a imparare l’italiano e mi spiegherà la mentalità che c’è qui. E sicuramente aiuterà il gruppo a vincere le partite” ha spiegato il centrocampista, che poi ha svelato un retroscena sui consigli ricevuti prima di sposare Genova:gli ho fatto qualche domande sul club e sulla città. Aspetti molto importanti quando si tratta di prendere una decisione del genere. Mi ha detto solo cose buone mi ha aiutato molto nella mia scelta. Ho già avuto modo di visitare la città e conoscerla meglio. La presenza del mare fa si che la cultura sia simile a quella portoghese. Sperché ti arricchisce e per questo motivo guardo tutto in modo positivo. Quello che mi aspetto è che le cose vadano come spero, vorrei sentirmi vivo, importante, tornare a sentire l’allegria di giocare e fare ciò che amo di più: sentire questa passione dentro di me, competere al meglio in un campionato dal livello molto alto e realizzare quello che sogno” conclude.