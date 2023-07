La Sampdoria sembra interessarsi particolarmente, negli ultimi giorni, al Sassuolo e ad alcuni giocatori in uscita dal club neroverde. I blucerchiati, ad esempio, avrebbero messo gli occhi su un difensore che vanta già un trascorso a Genova, ossia Gian Marco Ferrari.



Ferrari è in uscita dal Sassuolo, il suo cartellino viene valutato circa 4 milioni di euro e la Samp ci starebbe pensando. Ovviamente, prima Radrizzani dovrà cedere qualche pedina per sbloccare il famoso indice di liquidità. Non solo Ferrari, però: il Doria monitora anche le prestazioni di un giovane attaccante di proprietà in forza alla squadra di Dionisi, ossia Jacopo Pellegrini. Classe 2000, l'anno scorso ha giocato in prestito alla Reggiana segnando 10 reti in 35 presenze.