Recentemente Parma e Sampdoria si sono incontrate sul campo: il risultato è stato 3-1 per i blucerchiati, e il protagonista di giornata ovviamente Fabio Quagliarella, autore di uno splendido gol all'estremo difensore ducale Sepe. Un gesto tecnico che non è passato inosservato alla dirigenza gialloblù, che pure seguiva già con attenzione l'evolversi della situazione legata all'attaccante doriano.



Ora secondo Il Secolo XIX il Parma avrebbe deciso di rompere gli indugi, e starebbe puntando deciso Quagliarella, diventato la prima scelta per l'attacco emiliano. Gli ostacoli nell'eventuale trattativa sono principalmente economici. La squadra di D'Aversa vorrebbe innanzitutto prelevare il giocatore gratuitamente, perchè l'attaccante stabiese sta entrando nell'ultimo anno di contratto. La Samp probabilmente non si impunterebbe sul valore del cartellino, in virtù degli ottimi rapporti tra Quagliarella e la dirigenza e i meriti sportivi dell'ex Napoli e Juventus.



Decisiva sarà, come spesso succede in questi casi, anche la volontà del calciatore: il Parma propone a Quagliarella un biennale a cifre però ritoccate verso il basso. In agguato per il numero 27 doriano ci sarebbe anche l'Udinese, che resta particolarmente vigile e monitora la situazione.