Tanti nomi per la difesa, ma anche idee per l'attacco: laa gennaio non deve acquistare solo un difensore, bensì anche un attaccante da mettere a disposizione di mister Ranieri. Tra i vari nomi circolati negli ultimi giorni figura anche quello di Antonino, centravanti dell'già accostato al Doria in passato.Come confermato dall'agente, la trattativa ad oggi starebbe procedendo lentamente , anche per volontà del Doria. Secondo Sampnews24.com La Gumina potrebbe rivelarsi un acquisto dell'ultim'ora. La lentezza in fase di negoziazione farebbe parte proprio di unadella Samp, che potrebbe cercare di chiudere il colpo soltanto negli ultimi giorni di mercato, provando a convincere l'Empoli sulla base di un prestito.