Affondo decisivo da parte della Sampdoria per Emiliano Rigoni, con i blucerchiati che ormai sembrano aver individuato nell'argentino il profilo giusto da consegnare a mister Di Francesco. L'offerta, configurata sulla base di un prestito oneroso a 1 milione con obbligo di riscatto a 11 milioni legato a determinate condizioni abbastanza 'facili' da raggiungere, sembra soddisfare lo Zenit, tanto è vero che i blucerchiati avrebbero provato l'ultimo affondo.



Secondo l'Ansa però il club russo, prima di dare il suo definitivo via libera, vorrebbe assicurarsi un sostituto per l'argentino classe 1993. Soltanto a quel punto al Samp potrà portare a termine la trattativa, che comunque risulta ben avviata. L'operazione Rigoni sarebbe comunque scollegata dalla caccia ad un altro profilo, ossia Simone Verdi del Napoli.