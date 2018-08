Come già ampiamente raccontato in queste ore, non si concretizzerà il trasferimento di Sebastian Driussi alla Sampdoria. L'attaccante dello Zenit San Pietroburgo quasi sicuramente vestirà la maglia del club russo anche nel prossimo campionato, nonostante la trattativa imbastita dai blucerchiati per portarlo a Genova a titolo definitivo.



Oltre alle indiscrezioni che raccontano di una precisa richiesta della moglie incinta, a confermare la probabile permanenza in Russia del giocatore argentino sono arrivate anche le dichiarazioni del suo agente Gustavo Pedrozo: ​"Sebastian è felice allo Zenit e sogna di vincere la Prem'er-Liga" ha detto il procuratore a sport-express.ru. "Si trova bene a San Pietroburgo, si è ormai ambientato. Ha solo bisogno di giocare e dimostrare ciò che sa fare. Sono sicuro - conclude - che presto segnerà tanti goal"