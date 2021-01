Il ritorno di fiamma della Sampdoria per l’attaccante del Fortuna Dusseldorf Kenan Karaman rimbalza dalla Germania sino a Genova. I quotidiani tedeschi parlano di un interessamento blucerchiato per la punta classe 1994, già accostata durante l’estate 2019 a Corte Lambruschini, oggi nuovamente d’attualità dal momento che il club blucerchiato è alla ricerca di una punta per Ranieri.



Per approfondire la notizia, Calciomercato.com ha contattato il procuratore di Karaman, Ersin Akan, rimasto piuttosto vago in merito: “Non posso dire nulla per quanto riguardo questa situazione, non sarebbe giusto nei confronti delle squadre coinvolte. Comunque, Kenan è un giocatore molto importante, un nazionale della Turchia, è giovane e tra sei mesi sarà libero, perciò è naturale che molti club si stiano interessando a lui” ha detto l’agente



Akan ha confermato però l’alto gradimento nei confronti del giocatore: “A gennaio potrà firmare un nuovo contratto, perciò parecchie squadre mi stanno chiedendo informazioni su di lui, sia dalla Serie A ma pure società internazionali. E’ normale, ma io e Kenan non abbiamo ancora deciso cosa fare in futuro”.



“Karaman potrebbe essere una grande opportunità per le compagini di Serie A” conclude l’agente “Ma per il momento è concentrato solo sul Fortuna Dusseldorf”.