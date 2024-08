Getty Images

I rumors su un interessamento dele su un affondo dell'per il baby talento dellaGiovannicircolano da mesi. L'interesse dei nerazzurri per il gioiellino blucerchiato è noto da tempo, ci sono stati anche degli abboccamenti tra i club. Eppure la volontà della Sampdoria è quella di tenerlo e farlo crescere. A confermarlo era stato lo stesso Accardi: "Se dipendesse da noi vorremmo non venderlo, perché sappiamo che oggi prenderemmo meno. A chi lo vuole abbiamo chiesto di lasciarcelo un anno in prestito e c’è disponibilità. Se poi alzano la posta, dovremo fare riflessioni più profonde. A oggi siamo riusciti a fare mercato senza cedere il gioiello più richiesto". Niente Inter e Napoli, quindi, almeno in questa finestra di mercato.

Ad ulteriore conferma di ciò sono arrivate anche le parole dell'agente del difensore classe 2006, che ha smentito la possibilità di vedere Leoni all'Inter: "” ha confermato a Blucerchiati.net.