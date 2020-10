Nella settimana della stracittadina i tifosi dellaseguono con particolare apprensione le novità che giungono dal Brasile, relative ad uno dei giocatori più amati e apprezzati nella formazione blucerchiata, nonché uomo derby, ossia. Da oltreoceano infatti arrivano numerose indiscrezioni relative ad un interessamento molto forte da parte del, che vorrebbe portare il fantasista uruguaiano a Porto Alegre.Nelle ultime ore si è diffusa addirittura la voce di un accordo già trovato tra l’entourage di Ramirez e la squadra allenata da Portaluppi. “” conferma l’agente di Ramirez, Pablo, in esclusiva a Calciomercato.com. Ai tifosi blucerchiati però la notizia non piacerà molto. “” chiarisce il procuratore. “. E’ legato a Genova ed è importante per la squadra. Nelle cinque partite di Serie A di questa stagione, la Samp ha vinto le tre in cui Ramirez è partito da titolare”.Mancherebbe ancora l’intesa sul prezzo del cartellino. Dal Brasile parlano di una richiesta da 5 milioni della Samp, con il Gremio che non sarebbe disposto ad arrivare a tale cifra per un giocatore in scadenza. Non è quindi solo il club di Porto Alegre in pressing per prendere Ramirez, anzi. “” conclude Bentancur.