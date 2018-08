Oggi Lucas Torreira è un giocatore dell'Arsenal, e la sua assenza è il grande rimpianto dei tifosi della Sampdoria, che sentono tantissimo la mancanza del regista uruguaiano al centro del gioco di mister Giampaolo. Il centrocampista classe 1996 però è anche il rimpianto di mercato di un'altra squadra: il Napoli lo aveva seguito a lungo, ad un certo punto il club di De Laurentiis pareva anche ad passo dal giocatore, poi sfumato.



“Torreira al Napoli? E’ stato un peccato, mi è dispiaciuto che non ci sia stato Ancelotti all’inizio della trattativa" ha raccontato Pablo Bentancur, agente del calciatore a Radio CRC. "Carlo sarebbe stato un grande aiuto per Torreira, ha grande esperienza internazionale, Lucas poi mi chiamò e mi confermò che la trattativa con l’Arsenal era ormai troppo avanzata per eventuali ripensamenti. Se l’Arsenal fosse saltata, Napoli sarebbe stata perfetta. L’Arsenal ha accontentato tutte le nostre richieste, pagando addirittura cinque milioni più della clausola. In Premier si sta trovando bene, si sta ambientando ed è contento".



Il procuratore cura anche gli interessi di un altro blucerchiato, ossia Gaston Ramirez: "Lui è un fantasista e avrebbe fatto comodo a molte squadre qui in Italia. La Sampdoria era la squadra perfetta per la sua crescita e per quella di Lucas Torreira" spiega ancora Bentancur. "Gaston era arrivato male fisicamente, mentre adesso è in forma e felice a Genova. Ho rifiutato alcune offerte dall’estero, in particolare dalla Russia. Quest’anno vuole giocarsela nella Samp e speriamo che mostri tutto il suo valore. Vuole dare tutto il suo aiuto e consolidare il proprio posto in Nazionale. Il Napoli è una squadra forte, Gaston ama giocare con un pubblico caldo - conclude l'agente - in queste partite si esalta”.