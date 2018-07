Se c'è una cosa che il calciomercato dell'estate 2018 ha insegnato alla Sampdoria, è di non cantare vittoria troppo presto. Dopo le vicende Berisha e Majer, il club blucerchiato conduce le trattative con i piedi di piombo, attento a non far trapelare ottimismo eccessivo. Eppure l'operazione con la Chapecoense per acquistare il portiere Jandrei sembra ormai arrivata realmente alle battute conclusive.



Prima di ufficializzare l'acquisto del calciatore classe 1993, scrive Il Secolo XIX, mancherebbero soltanto alcuni dettagli legati alla situazione del cartellino, diviso tra la Chape (60%) e il Tubarão, che ne possiede il restante 40%. I biancoverdi considerano la proposta blucerchiata da 3 milioni di euro 'non rifiutabile', e avrebbero ormai avviato le trattative per individuare il sostituto di Jandrei.



Secondo i rumors che trapelano dal Brasile, il nuovo portiere blucerchiato addirittura dovrebbe essere in Italia entro venerdì, in modo tale da partire subito con la nuova avventura doriana. Oltretutto, Jandrei non occuperà la casella da extracomunitario: possiede il passaporto italiano, perchè la sua famiglia ha origini a Ciriè, in Piemonte.