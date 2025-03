Sampdoria, Akinsanmiro 'dribblatore' della B. L'Inter ha un'opzione, il Bologna lo segue

Getty Images

Ebenezerha una caratteristica diventata sempre più rara nel calcio e in particolare in Serie B: il classe 2004 dellasi distingue per la sua abilità nel dribbling, tanto da essere il s, al pari di Vergara della Reggiana e Cherubini della Carrarese. Un dato che certifica le sue qualità tecniche, ma che evidenzia anche un aspetto su cui Semplici e il suo staff stanno lavorando: la disciplina tattica. A volte il ragazzo ex Inter tende a eccedere nel tenere la palla tra i piedi e nel cercare il dribbling, rischiando di perdere tempi di gioco. Per questo, il lavoro quotidiano su di lui è intenso, con l’obiettivo di renderlo più efficace nelle scelte senza limitarne l’estro.

Per la sfida contro il Frosinone, si gioca unacon Oudin per affiancare Coda in attacco, anche per 'riscattare' l'espulsione rimediata con i Palermo. Il ragazzo resta in ballottaggio, molto dipenderà anche dall'assetto tattico scelto da Semplici. Il suo percorso calcistico è davvero particolare. Akinsanmiro si è messo in luce nella Viareggio Cup 2022 con lasquadra nigeriana che è diventata lanella storia del torneo. La sua accademia calcistica in Nigeria ha un legame con una chiesa cattolica e si occupa di aiutare giovani in difficoltà, un contesto che ha contribuito alla sua crescita dentro e fuori dal campo.

Dopo il Viareggio, è stato ingaggiato dall’con cui ha debuttato in Serie A contro il Lecce a 19 anni. Nell’estate del 2023 è passato alla Sampdoria inma i nerazzurri hanno mantenuto il controllo su di lui,Il suo talento non è passato inosservato, tanto che già a gennaio aveva attirato l’attenzione di club di Serie A, tra cui secondo Il Secolo XIX anche il. La Samp però non lo ha voluto cedere, anche se il suo futuro potrebbe essere di nuovo nella massima serie.