Una lama di luce nel cielo della, che arranca in fondo alla classifica di serie B., presentato dalla società in capo alla tribolata e delicatissima trattativa che aveva strappato il club dalle mani di Massimo Ferrero, consegnandolo al ticket formato da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.L’omologa concessa dal presidente Roberto Braccialini, dal giudice Cristina Tabacchi e dal giudice relatore Andrea Balba approva dunque gli accordi propiziati dal lavoro del vecchio cda (Romei, Panconi Bosco e Lanna) con l’assistenza degli avvocati De Gennaro (Dla Piper), Filippo Chiodini (Legance) e Alessandro Bonati, per conto dei nuovi proprietari.L’esito favorevole del piano è stato agevolato dall’adesione delle categorie interessate: banche creditrici (Sistema, Banca Macquarie, Bper, Istituto del credito sportivo), Erario, nonché dall’ok espresso dalle varie categorie di creditori (fornitori, agenti, ) che hanno accettato decurtazioni dei rispettivi crediti: gli agenti il 60%, i fornitori ordinari il 30%, l’Erario il 45%, le banche il 50%.Ovviamente ulteriori aumenti di capitale oltre i 40 milioni dovranno essere autorizzati dall’assemblea.L’omologa, attesa con ansia dalla proprietà e dai tifosi blucerchiati,. Un adempimento che non si concretizzerà molto in là nel tempo.e quindi si potrà presentare alla Covisoc l’intero pacchetto approvato e questo adempimento consentirà alla società di operare sul mercato di gennaio. Senza lacci e lacciuoli. Gli alibi sono finiti.che aveva permesso di strappare, seppure si strettissima misura, la maggioranza azionaria del club dalle mani di. A valle del Piano di ristrutturazione del debito – accettando il rischio della mancata omologa del medesimo piano - Radrizzani e Manfredi, attraverso l’emissione di bond convertibili in azioni. Nel silenzio dei due protagonisti che da tre mesi non intervengono con dichiarazioni di sorta (circostanza assai sgradita ai tifosi), si era appreso che un successivo aumento di capitale di 5 milioni era stato sottoscritto ad agosto e, non è noto se già convertiti in azioni oppure no. Mentre più di recente i due manager avevano ulteriormente allargato la “base” operativa del club con altri 11 milioni di prestito obbligazionario. I 3Molte insinuazioni e qualche evidente manovra di disturbo avevano accompagnato le ultime settimane.. Suo malgrado la società si è trovata coinvolta in guerre neppure troppo segrete che coinvolgono anche il presidente federale Gravina, accusato appunto di averle concesso un trattamento di favore.e restituisce un po’ di tranquillità ad una società che in estate aveva corso il serissimo rischio di scomparire dl calcio professionistico.. Si tratta di fronteggiare comunque un volume di debiti non piccolo e di onorare tutti gli impegni. La ricerca affidata principalmente a Manfredi, l’uomo dei conti, avrebbe prodotto i primi risultati.possa mettere a disposizione una trentina di milioni sotto forma di aumenti di capitale. Problemi legati alle normative antiriciclaggio sarebbero stati risolti e va ricordato che. Nei giorni scorsi Radrizzani aveva avuto un incontro con, al quale era stata prospettata l’ipotesi di acquistare una quota azionaria della società.Nonostante le difficoltà della squadra il brand conserva un buon valore di mercato.. Incassando un sostanzioso guadagno. Come è nella logica della loro professione.I vari intervenuti ha pronunciato la sentenza, omologando appunto gli accordi di ristrutturazione conclusi dalla società blucerchiata, e alla quale si sono dedicati anima e corpo(Romei, Panconi, Bosco e Lanna),, Francesco De Gennaro (Dla Piper), Filippo Chiodini (Legance) e il genovese Alessandro Bonati.Si tratta, come noto, del passaggio dirimente per completare il processo di salvataggio della Sampdoria guidato da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.nel suo procedimento volto ad ottenere l’autorizzazione del tribunale sul finanziamento prededucibile richiesto dalla società, citando la conclusione di Gorgoni: