Sampdoria, al Ferraris 25mila spettatori e Tey con Manfredi. In settimana approvato il bilancio

Lachiude con un pareggio a reti bianche la sua partita casalinga, un appuntamento che aveva un peso specifico notevole in ottica salvezza. Lo 0-0 maturato sul campo lascia aperti tutti i discorsi per il finale di stagione, ma allo stadio Luigi Ferraris non è mancato il sostegno del pubblico. Gli spettatori totali sono stati, con una quota significativa da parte degli abbonati, ben 19.405, che hanno generato un rateo d’incasso pari a 195.258 euro. A questi si sono aggiunti 6.809 paganti, per un incasso di 76.166 euro. Numeri clamorosi se si pensa che la Sampdoria ad oggi sta lottando nei bassifondi della Serie B, e attualmente risulterebbe retrocessa direttamente in C.

In tribuna d’onore, la presenza della proprietà anche per lanciare un messaggio simbolico. Joseph, finanziatore singaporiano della Sampdoria, ha seguito la partita dagli spalti del Ferraris insieme al suo collaboratore Nathan Walker. Accanto a loro, anche il presidente del club, Matteo. La presenza non sembra essere casuale, anzi è probabile che la società abbia cercato di rendere esplicita la sua vicinanza in un momento delicato della stagione, in cui i tifosi doriani si chiedono cosa accadrebbe alla proprietà in caso di retrocessione.Anche la settimana era stata importante: un paio di giorni fa l’assemblea degli azionisti hail bilancio 2024 della Sampdoria. Il voto favorevole è arrivato dall’azionista di maggioranza, rappresentato dall’amministratore unico Matteo Manfredi, e da alcuni azionisti di minoranza. "L’esercizio ha chiuso con unain aumento di oltre euro 10,7 milioni rispetto alla perdita registrata nell’esercizio 2023; va tuttavia segnalato che il 2023 aveva potuto beneficiare degli effetti positivi degli Accordi di Ristrutturazione con i creditori omologati da parte del Tribunale di Genova pari a oltre 55 milioni di euro" si legge nel comunicato diffuso dal club.