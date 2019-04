L'Arsenal sa già da alcuni mesi di dover salutare a giugno Aaron Ramsey. E per sostituire il centrocampista promesso alla Juventus, i Gunners avrebbero già individuato uno dei possibili sostituti. Si tratterebbe del centrocampista della Sampdoria Dennis Praet, seguito da tempo dalla società inglese, che addirittura lo aveva monitorato già prima del suo approdo a Genova.



Ad ulteriore conferma di ciò c'è il fatto che oggi per Sampdoria-Lazio al Ferraris sono attesi gli osservatori dell'Arsenal. Secondo La Gazzetta dello Sport gli emissari inglesi arriveranno a Genova proprio per osservare dal vivo il belga, con lo scopo di stilare una relazione da consegnare al tecnico Emery. L'analisi servirà anche per valutare la bontà di un investimento da oltre 20 milioni, per poi eventualmente provare ad imbastire una trattativa in estate.