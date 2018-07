La voce dell' offerta dello Jiangsu Suning per Duvan Zapata potrebbe cambiare radicalmente il mercato della, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo blucerchiato. Se il centravanti colombiano dovesse lasciare Genova infatti il club di Corte Lambruschini sarebbe chiamato ad un'operazione in entrata, e il nome più gettonato in queste ore è quello di GregoiredellaLo stesso Ferrero ha confermatodoriano per il francese: "Al momento ci piace Defrel che ci piaceva già l'anno scorso e vedremo se con i giallorossi si potrà ipotizzare un accordo" aveva detto ieri il numero uno della squadra ligure. In effetti, secondo Sky Sport la Samp sarebbe al lavoro con i giallorossi per imbastire una trattativa.Sabatini starebbe spingendo per unIl Doria ragionerebbe però sul trasferimento a prescindere dal futuro di Zapata. Ovviamente l'eventuale cessione dell'attaccante in Cina potrebbe dare ulteriore impulso alla trattativa Defrel: il triangolo Genova-Roma-Nanchino adesso è aperto.