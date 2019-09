Inizia una settimana di fuoco per la Sampdoria, stretta tra il duplice impegno di campionato con Fiorentina ​e Inter in campionato ma pure con la vicenda della cessione societaria che conoscerà un epilogo, in un senso o nell'altro, entro il 30 settembre quando scadrà il termine della lettera d'intenti firmata da Massimo Ferrero e dal Gruppo Vialli.



La due diligence effettuata al termine del mercato si è già conclusa, e ora la cordata valuterà le cifre da apporre nella bozza di contratto per integrare il documento già inviato al commercialista del Viperetta, Gianluca Vidal. I numeri arriveranno entro venerdì, in modo tale da rispettare il termine fissato per lunedì. Secondo Il Secolo XIX con il fine settimana quindi tutto sarà più chiaro: la sensazione è che la cordata possa mettere sul piatto l'ultima offerta giocando al ribasso, approfittando delle difficoltà di Ferrero e della sua necessità di vendere per curarsi del piano di risanamento della sua società, la Eleven Finance.



Fondamentale come detto il doppio ruolo di Edoardo Garrone. L'ex patron contribuirà direttamente rendendo solvibili da subito i 20 milioni (con interessi) legati ai bonus, e starebbe svolgendo anche il ruolo di mediatore tenendo in piedi la trattativa. Le comunicazioni tra il gruppo Vialli e Ferrero infatti sarebbero ultimamente piuttosto scarse. Ferrero tramite Garrone potrebbe accedere anceh al supporto dello studio legale di San Quirico, la holding della famiglia Garrone, con l'obiettivo di affidare a esso la burocrazia legata alla chiusura dell'operazione.