La Sampdoria alla ricerca di un esterno offensivo da affidare a mister Di Francesco continua a rimanere vigile sul mercato, in attesa dello spiraglio giusto per chiudere il primo colpo nel reparto avanzato. A disturbare i piani blucerchiati però ci ha pensato il Torino, che ha cominciato a trattare con il Napoli il grande obiettivo Simone Verdi. Secondo Sky Sport, il Doria però rimarrebbe vigilie pronta ad inserirsi nella trattativa tra i club per portare a Genova il giocatore ex Boogna.



Quello di Verdi però non è l'unico profilo seguito dalla Samp. I blucerchiati infatti avrebbero sondato ancora la pista Emiliano Rigoni, esterno di proprietà dello Zenit San Pietroburgo con un passato nell' Atalanta. Anche l'argentino rimane da sempre nel radar di Corte Lambruschini, che a breve dovrà decidere con chi affondare il colpo.