La fumata bianca sembra ormai arrivata: Jakub Jankto, centrocampista ceco dell'Udinese, sarà un nuovo giocatore della Sampdoria. Salvo colpi di scena, ovviamente, o sviluppi clamorosi come già successo in questo mercato. Ma i contratti ormai sono pronti: tra le società è già stilato, ed è già stato steso pure quello tra la società di Corte Lambruschini e il giocatore.



Il Secolo XIX fa trapelare anche i dettagli dell'operazione: la Sampdoria ha trovato l'intesa con l'Udinese garantendo ai friulani circa 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura plusvalenza. Si attendeva tra ieri e oggi un'eventuale rilancio del Valencia, ma dalla Spagna per il momento tutto tace. E ciò lascia più pochi dubbi sul buon esito della trattativa tra i blucerchiati e i bianconeri.



L'agente di Jankto nel frattempo ha sottoposto al suo assistito il nuovo contratto: alla Samp guadagnerà circa 1 milione, contro i 350mila euro di Udine. La Samp vuole anche cautelarsi inserendo nell'accordo una clausola rescissoria importante, probabilmente superiore ai 30 milioni, anche se da Genova mantengono assoluto riserbo in merito. Fondamentale per convincere il giocatore è stata anche l'opera di Daniele Pradè. Il nuovo dirigente dell'Udinese ha spiegato a Jankto, desideroso di lasciare la squadra dei Pozzo e, perchè no, anche l'Italia, che la meta blucerchiata poteva essere la migliore nel suo processo di crescita, anche per la presenza a Bogliasco di mister Giampaolo.