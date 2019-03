La pausa per le Nazionali ha restituito una Sampdoria particolarmente incerottata. Il tutto in una settimana cruciale, con tre match fondamentali nello spazio di 8 giorni. Oggi a Genova è atteso Bartosz Bereszynski, che ha smaltito l'attacco influenzale nella casa dei genitori a Poznan, per evitare di contagiare la moglie e il figlio piccolo. Da domenica il terzino non si allena, è quasi certo che sabato non scenderà in campo contro il Milan: il suo posto lo prenderà Jacopo Sala.



Quello che preoccupa Giampaolo invece è il centrocampo: Ekdal è uscito dalla sfida contro la Norvegia con una vistosa ferita al ginocchio, che ha interessato anche la rotula. Al calciatore sono stati applicati dei punti di sutura, e attualmente sembra escluso di poterlo vedere tra i convocati per sabato. "Hanno dovuto cucirmi subito per evitare infezioni,la ferita era aperta e si vedevano carne e sangue" ha raccontato lo svedese ai media nazionali scandinavi nel post partita. Il problema è che anche il suo sostituto di ruolo, Ronaldo Vieira, è uscito malconcio dal suo impegno con la Nazionale. Il report medico parlava di trauma contusivo al ginocchio destro per il centrocampista classe 1997, che ieri lamentava ancora gonfiore. Il Doria spera di recuperarlo in extremis, ma nel frattempo Giampaolo studia anche un nuovo assetto del centrocampo. Si tratterebbe di uno schieramento obbligato, con Praet regista e Jankto insieme a Linetty come mezz'ala. Più difficile pensare che il tecnico passi al 4-2-3-1, con Linetty e Praet in mezzo e un attacco composto da Quagliarella con Gabbiadini, Ramirez e Defrel alle sue spalle. Giampaolo ha già adattato questo modulo a partita in corso, ma un simile assetto dal primo minuto non garantirebbe nessun cambio offensivo a Giampaolo, un'eventualità che il mister di Giulianova vuole assolutamente scongiurare.