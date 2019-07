Mattinata di prove tattiche al centro sportivo di Temù per la Sampdoria. Eusebio Di Francesco e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una sessione incentrata prevalentemente sulla messa in pratica delle nozioni imparate nel corso della settimana. Primo assaggio di campo in altura per Emil Audero. Nel pomeriggio la squadra si dividerà in due per affrontare il Real Vicenza in altrettante amichevoli da un’ora ciascuna: la Sampdoria A giocherà alle 16.30, la Sampdoria B alle 18.00.