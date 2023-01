Alta tensione a Genova, in casa Sampdoria, dove la turbolenta situazione societaria sta esasperando gli animi dei tifosi blucerchiati. Al centro della contestazione c'è ovviamente l'ex presidente Massimo Ferrero, ma anche la famiglia che ha ceduto - o meglio, regalato - il club al Viperetta, la potente famiglia Garrone-Mondini. E il Garrone, che si era impegnato in prima persona a salvare il club in caso di difficoltà, non ha fatto che esacerbare gli animi. Al centro della contestazione c'è ovviamente l'ex presidente Massimo, ma anche la famiglia che ha ceduto - o meglio, regalato - il club al Viperetta, la potente famiglia Garrone-Mondini. E il comunicato diramato recentemente da Edoardo, che si era impegnato in prima persona a salvare il club in caso di difficoltà, non ha fatto che esacerbare gli animi.



CONTESTAZIONE - Oggi, a Genova, in una delle sedi della Fondazione Garrone un centinaio di tifosi doriani ha messo in atto un vero e proprio blitz. I sostenitori blucerchiati si sono recati nel primo pomeriggio presso il palazzo di via Martin Piaggio, zona piazza Corvetto, e hanno tappezzato il portone con manifesti contro le famiglie Garrone e Mondini. Il tutto si è svolto in maniera molto pacifica, anche il messaggio era semplice, diretto ma educato: "Garrone Mondini vergogna".