Alta tensione allo stadio Ferraris di Genova, nell'intervallo di Sampdoria-Roma. Proprio a ridosso del duplice fischio, si è diffusa la voce della presenza in Tribuna d'Onore dell'ex presidente Massimo Ferrero, e dal cuore del tifo si è alzato un coro avvisando "Non esci da qua". La notizia ovviamente ha surriscaldato gli animi dei tifosi.



La Gradinata Sud ha intonato vari cori contro il Viperetta, scatenando anche gran parte dei sostenitori doriani nei settori limitrofi. Si attendono conferme ufficiali, il timore è quello di disordini. Ferrero è fuggito all'intervallo scortato dalla sicurezza. Inizialmente si era diffusa la voce, che il presidente Lanna avesse abbandonato lo stadio. In realtà, al termine dell'incontro l'ex difensore è andato a salutare la Sud.