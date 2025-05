Getty Images

Mentre la squadra ha fatto rientro a Genova in un clima surreale, la societàsi trova ora a dover affrontare uno dei tanti problemi altrettanto urgente: la gestione del gruppo squadra in vista della Serie C. A partire dai contratti in scadenza. Il 30 giugno termineranno ufficialmente i legami con giocatori cometutti con ingaggi fuori categoria. Nessuna possibilità concreta di rinnovo: il loro addio è scontato. Discorso diverso per Yepes, il cui stipendio sarebbe sostenibile anche in Serie C, ma con cui non c’è ancora un’intesa per il prolungamento.

Torneranno alle rispettive società anche i tanti giocatori in prestito. Tra questi,Quest’ultimo era vincolato da un obbligo di riscatto solo in caso di promozione in Serie A, obiettivo mancato. Altare invece ha un contratto biennale e, pur essendo arrivato con una clausola di riscatto legata alla promozione, potrebbe restare. Ma anche su di lui pesa un grave infortunio: dovrà operarsi per lal calciatore infatti ha alzato bandiera bianca nel primo tempo di Castellammare, e l'infortunio secondo Il Secolo XIX si è rivelato più grave del previsto.

Il quadro si complica ulteriormente con i giocatori già acquisiti a titolo definitivo, per cui sono già scattati obblighi di riscatto. È il caso di, portiere riserva con uno stipendio elevato e poca continuità, e di Bellemo, centrocampista con poche presenze ma un contratto pesante. Ioannou, fermo a lungo per problemi fisici, ha invece un ingaggio leggero e può restare. Romagnoli, 35 anni, è reduce da un grave infortunio e finora ha svolto solo fisioterapia: sarà necessario trovare una soluzione. Anche Tutino è fuori da mesi dopo due interventi alla caviglia, con un ingaggio elevato che non si concilia con la nuova categoria. Sekulov, mai impiegato da Evani, è destinato a un prestito per trovare spazio altrove.

Infine, ci sono i casi di chi ha ancora un contratto in essere ma a cifre fuori scala per la Serie C. Coda, uno dei più pagati con, è arrivato a parametro zero e difficilmente resterà senza una forte riduzione. Stesso discorso per Ferrari, Ricci e Depaoli: tutti con stipendi sproporzionati rispetto ai nuovi standard. La società è disposta a trattenerli, ma solo in caso di taglio netto dell’ingaggio. In questo contesto, l’unica eccezione è rappresentata da. Il centrocampista guadagna il minimo federale e potrebbe rientrare nei piani, nonostante le critiche ricevute da parte della tifoseria dopo la retrocessione.