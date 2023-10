Per salvare la Sampdoria e garantire la sua iscrizione al campionato di Serie B i due azionisti Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani hanno dovuto iniettare una cifra corposa nelle casse del club blucerchiato. Il primo termine perentorio era quello del 20 giugno, data limite entro cui saldare gli stipendi e le pendenze al 31 maggio. La scadenza è stata onorata grazie ai primi 6 milioni di euro versati dai due uomini d'affari il 15 giugno, quando gli accordi con i creditori non erano stati formalizzati, assumendo quindi un grosso rischio.



Gli investimenti per Radrizzani e Manfredi, però, non si sono fermati qui: la manovra si fonda come noto sul prestito obbligazionario convertibile da 30 milioni (fino ad un massimo di 40), la cui emissione è stata autorizzata dal Tribunale di Genova. Ad oggi infatti, scrive Il Secolo XIX, sono stati sottoscritti investimenti per 21 milioni. A breve invece saranno sottoscritte le residue rate da 9 milioni, entro l'omologa del piano, portando così il totale a 30 milioni.