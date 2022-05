In vista del prossimo mercato, e in attesa di capire la situazione societaria, la Sampdoria sta iniziando a muoversi per risolvere alcune situazioni di amministrazione. Una, ad esempio, riguarda Albin Ekdal, in scadenza di contratto. Il centrocampista svedese, adesso, va verso il rinnovo nonostante le sirene dalla Svezia.



Per l’ex Cagliari si è esposto in particolare Romei, come già fatto per Quagliarella. L’avvocato secondo Il Secolo XIX ha dato allo svedese la disponibilità della società per trattare un altro anno di contratto, ad una cifra rimodulata al ribasso di circa un 30%. A gennaio, Ekdal aveva considerato la possibilità di cambiare aria, con il Copenaghen che aveva solleticato a lungo il giocatore. Adesso invece il numero 6 blucerchiato è tentato di fermarsi a Genova ancora un anno.



Nella parte finale della stagione, Ekdal è stato a lungo condizionato dalla fascite plantare, per questo motivo non ha risposto alla convocazione della Svezia per i prossimi impegni. Oltretutto, a breve convolerà a nozze con la sua compagna Camilla Sjödahl-Essen. Presenti anche alcuni compagni ‘scandinavi’ come Thorsby, Askildsen e Damsgaard.