La travagliata stagione di Eusebio Di Francesco alla guida della Roma ha logicamente lasciato insoddisfatti i dirigenti giallorossi. Recentemente come noto i problemi nella Capitale sono deflagrati con l'allontanamento di Di Francesco, e la squadra di Pallotta si è affidata a Claudio Ranieri nel ruolo di traghettatore. In estate però le cose potrebbero cambiare: i vertici di Trigoria incontreranno l'allenatore a giugno, e faranno il punto per valutare se proseguire insieme oppure prendere altre strade.



Nel caso in cui Ranieri dovesse salutare la Roma, il club capitolino dovrà valutare un nuovo profilo con cui iniziare un ciclo. Secondo Il Messaggero di oggi una delle suggestioni conduce direttamente a Genova, sponda Sampdoria, e in particolare a Marco Giampaolo. L'attuale mister blucerchiato era già stato valutato dalla Roma due anni fa, prima che la scelta ricadesse su Di Francesco. Il nome di Giampaolo era caldeggiato in particolare da Franco Baldini, che attualmente gode di grande considerazione nei confronti del presidente Pallotta.



A spingere la candidatura di Giampaolo ci sarebbe la sua capacità di lavorare con i giovani calciatori e di valorizzare il capitale umano a sua disposizione. Ferrero inoltre non ha mai fatto mistero di avere una sorta di accordo informale con il suo tecnico: a fronte di una chiamata da parte di una cosiddetta 'big', Giampaolo verrebbe lasciato libero di decidere in autonomia.Ovviamente quella di Giampaolo alla Roma per il momento è soltanto un'idea, una delle tante possibilità di mercato da vagliare in futuro, ma non andrebbe esclusa in vista di giugno.