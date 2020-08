Tra le operazioni in uscita della Sampdoria c'è anche la probabile cessione di Gianluca Caprari, ormai giunto al termine della sua esperienza in blucerchiato dopo i sei mesi in prestito a Parma. Sull'attaccante si sta muovendo da tempo il Genoa, con il neo ds Faggiano che è un grande estimatore del giocatore scuola Roma (tanto è vero che era stato proprio lui a portarlo a Parma a gennaio) ma la società rossoblù non sarebbe l'unica.



Secondo Il Secolo XIX anche il Benevento avrebbe preso informazioni per Caprari. Quello dei campani però sarebbe soltanto un interessamento ancora in fase embrionale, e la squadra di Vigorito dovrebbe ancora decidere se approfondire o meno la questione.