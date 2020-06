Il prossimo calciomercato obbligherà di fatto la Sampdoria a ridurre drasticamente il monte ingaggi, mentre le plusvalenze da realizzare (solitamente una quarantina di milioni) saranno addirittura di più. Per questo motivo, nell'attuale rosa blucerchiata non ci sono incedibili, e anzi, probabilmente verranno prese in considerazione anche eventuali offerte per giocatori considerati pilastri della formazione, come ad esempio Karol Linetty e Gaston Ramirez.



Secondo Il Secolo XIX, la cessione del centrocampista polacco è quasi obbligata, per evitare di perderlo a zero tra un anno. Il suo contratto infatti scadrà a giugno 2021, le trattative per il rinnovo ristagnano e non ci sono segnali di apertura. Stando al quotidiano però verranno prese in considerazione anche eventuali richieste per Gaston Ramirez, messo a bilancio per 2,4 milioni e in scadenza a giugno 2021. In questo caso, a spingere in questa direzione è l'alto stipendio dell'uruguaiano e la necessità, da parte di Ferrero, di abbassare sensibilmente il monte ingaggi, diventato non più sostenibile.