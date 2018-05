Già pochi istanti dopo il triplice fischio di Di Bello, che ha sancito ufficialmente la fine del campionato della Sampdoria, in molti a Genova sponda blucerchiata hanno iniziato ad interrogarsi in merito al futuro di alcuni dei protagonisti di questa stagione. Uno dei più chiacchierati è ovviamente Lucas Torreira, da tempo nel mirino di Napoli e Inter. All'elenco di pretendenti però vanno aggiunte altre due società, il Liverpool e il Lipsia.



Secondo La Gazzetta dello Sport, i Reds avrebbero messo nel mirino il regista uruguaiano. Si tratta di rumors confermati anche dai media britannici, che riportano l'interesse di Klopp per il numero 34 blucerchiato. Attenzione però anche all'ambizioso Lipsia, che da tempo segue il classe 1996. Ad ingolosire le varie società sarebbe anche la clausola rescissoria a 25 milioni del calciatore. Si rivelerà decisiva, per la scelta della prossima meta di Torreira, la volontà dello stesso calciatore. L'ex Pescara non ha mai negato di voler rimanere in Italia, ed è probabile che il suo procuratore si muova in tal senso.