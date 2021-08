Sembra destinato a concludersi il rapporto tra la Sampdoria e Lorenzo Tonelli. Il difensore è in scadenza di contratto, i blucerchiati non paiono intenzionati a ridiscutere il rinnovo e di conseguenza non si vogliono opporre ad una sua cessione. Da tempo è noto l'interesse dell'Empoli, su spinta di Andreazzoli, ma ai toscani si sarebbe aggiunta una nuova pretendente.



Da ieri, scrive La Repubblica, Tonelli sarebbe entrato nel mirino dello Spezia. La corsa a due, a questo punto, verrà vinta dal club in grado di mettere sul piatto la miglior proposta per la Samp, e un contratto pluriennale al giocatore classe 1990.