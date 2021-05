La Sampdoria si avvia alla prossima sessione di mercato con un diktat ben preciso da parte del suo presidente Massimo Ferrero: in seno al club blucerchiato non ci sono giocatori incedibili, neppure tra i pilastri sino ad oggi della formazione genovese. Tra essi, ovviamente, figura anche Morten Thorsby.



Secondo Il Secolo XIX il Viperetta è disposto ad analizzare tutte le offerte, e il norvegse potrebbe essere uno degli indiziati a lasciare Genova in estate. La quotazione del giocatore, arrivato a parametro zero, è attualmente di circa 7/8 milioni di euro.