Hanno fatto molto rumore le immagini della contestazione , decisa ma pacifica, andata in scena martedì sera di fronte all'abitazione genovese del numero uno di Erg ed ex presidente dellaEdoardo, 'colpevole' di aver lasciato la Sampdoria a. In difesa dell'imprenditore si è speso anche il Viperetta stesso, che ha chiesto un incontro ai tifosi doriani.Di altro calibro, e probabilmente ben più efficace, è stata la difesa di un altro dei grandi protagonisti blucerchiati degli ultimi tempi, ossia Gianluca. L'ex bomber doriano ha utilizzato Instagram per lanciare un messaggio ben preciso ai tifosi. L'immagine, semplice ma immediata, pubblicata sul social network a distanza di quasi 10 mesi dall'ultimo post, ritrae proprio Vialli e Garrone insieme, sul campo da golf, in un evento di beneficenza organizzato recentemente dalla fondazione Erg.Anche la didascalia è molto scarna: solo l'ashtag 'Friends', seguito dai colori blucerchiati. Un modo come un altro per scendere 'in campo' (da golf) in difesa di chi si era speso per facilitare la trattativa per la cessione.