Sampdoria, ancora Ferrero: 'Radrizzani e Manfredi non hanno firmato niente, non pagano la gente, io pagavo tutti'

L'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, dopo il ricorso presentato da Gianluca Vidal per 'annullare' la cessione del club a Radrizzani e Manfredi, è tornato a far sentire la sua voce, prima con un'intervista e poi attraverso Radio Cusano, che ha concesso al Viperetta un programma radiofonico. Proprio in questa sede, l'ex proprietario dei blucerchiati è tornato a tuonare contro i nuovi azionisti. L'imprenditore romano, che già in estate aveva tentato un ricorso per la vicenda, respinto dal Tribunale di Genova, è quindi pronto a dare battaglia: "Manfredi e Radrizzani se la cantano e se la ballano. Non è stato firmato nessun contratto. Se tu vendi, lo fai per essere pagato. E invece qui non ha visto un euro nessuno, non solo io" ha detto Ferrero.



"Il mio percorso nella Sampdoria è terminato... Accordo transattivo? Va bene, facciamolo, però devono pagare. Io quando ero lì ho sempre pagato tutti. Hanno fatto un aumento di capitale subito utilizzando i soldi del 'paracadute'... Danno e beffa. Il loro avvocato dice che non hanno fatto un affare a prendere la Sampdoria, ma allora chi glielo ha ordinato? Hanno preso in giro tutti. Mi dicono che non pagano la gente... Non hanno nemmeno ancora pagato il marchio, il Baciccia".